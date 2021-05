Eclipse lunar total e maior superlua do ano acontecem nesta quarta

Um dia antes da data oficial da "superlua", o astro aparece mais brilhante e maior do que as noites anteriores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.) lua desta quarta-feira (26/05) será maior e mais brilhante, em comparação com as outras do ano. O fenômeno, que é conhecido como "superlua", poderá ser visto em vários locais do mundo, incluindo a América do Sul.



Em alguns países, também será possível observar um eclipse lunar total - que não acontecia desde janeiro de 2019 - e, em determinado momento, dará à lua uma cor avermelhada. Esse acontecimento é conhecido, popularmente, como "lua vermelha" ou "lua de sangue".





No Brasil, o eclipse lunar poderá ser observado a partir das 20:15, horário de Brasília.





Na noite desta terça-feira (25/05), algumas pessoas notaram que a lua está “maior” do que o convencional. Um dia antes da data oficial da “superlua”, o astro aparece brilhante e “mais cheio” em Belo Horizonte.

A lua ilumina jogo de futebol no Estádio Mineirão (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.)

No Mineirão, a “pré-superlua” ilumina o jogo entre Atlético e Deportivo La Guaira-Ven.





Já em Lagoa Santa, na Grande BH, assim que o sol se pôs, a lua, em sua forma “nova” e “robusta”, foi vista no céu.

Assim que anoiteceu, a "superlua" foi vista em Lagoa Santa (foto: Carlos Altman D.A.Press)

Apesar de ser um fenômeno natural, dúvidas sobre a superlua, o eclipse lunar e a lua de sangue continuam presentes.





Entenda mais sobre esses fenômenos:

O que é uma superlua?





A superlua ocorre quando a fase da Lua cheia coincide com o perigeu - ponto da órbita da Lua no qual ela encontra-se mais próxima do nosso planeta. A combinação faz com que o satélite natural pareça 7% maior e 15% mais brilhante do que a média.





No evento desta semana, ela estará a pouco mais de 357 mil quilômetros da Terra, enquanto a média é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Além disso, se comparada à superlua do mês passado, a desta quarta estará a cerca de 155 quilômetros mais próxima do nosso planeta, diferença que, mesmo imperceptível a olho nu, lhe concede o posto de maior superlua de 2021.





Onde será possível visualizar a superlua?





O fenômeno poderá ser observado em todo o mundo, caso o céu esteja limpo.





O que é um eclipse lunar total?

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, impedindo que o Sol ilumine diretamente o satélite. Quando a sombra do globo terrestre encobre totalmente a Lua, ocorre o eclipse lunar total. Nesta quarta, a fase total durará apenas 15 minutos.





Em um primeiro momento, antes e depois de atingir o seu estado total, o eclipse lunar será parcial, já que a sombra da Terra encobrirá gradualmente o disco da Lua, de acordo com o movimento do nosso planeta e do seu satélite natural ao redor do Sol.

Por que a lua ficará vermelha?

Os eclipses lunares totais também são conhecidos como "luas de sangue", pois em determinado momento o satélite ganha uma cor avermelhada e enferrujada.

O professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo (USP), explica que o motivo desse fenômeno é a atuação da atmosfera da Terra como um filtro.





"Essa cor avermelhada adquirida pela Lua durante o eclipse lunar total não é nenhuma mágica. É que a atmosfera da Terra funciona como uma espécie de filtro, que joga a parte vermelha da luz do Sol para Lua.", observa o professor.





De acordo com Roberto da Costa, a atmosfera terrestre tem a particularidade de refletir mais os tons azuis - por isso o céu é azul durante o dia - e deixar passar com mais facilidade os tons vermelhos.





Onde será possível observar o eclipse lunar?





Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico serão os melhores locais para se observar o eclipse lunar total. Em algumas partes do território brasileiro será possível observar a fase parcial do eclipse a partir das 6h45 (horário de Brasília), como nos três Estados da região Sul, na região oeste do Estado de São Paulo, no Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e no Norte (Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre). A visualização será melhor nos Estados mais a oeste, especialmente em parte do Amazonas e no Acre.





É comum o eclipse lunar total ocorrer simultaneamente a uma superlua?





O eclipse lunar total e a superlua são fenômenos independentes que, de vez em quando, ocorrem simultaneamente. Curiosamente, o último eclipse lunar total também coincidiu com uma superlua.



Com informações de Estadão Conteúdo