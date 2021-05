Homem reage a assalto e evita roubo em joalheria de BH

Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança próxima à joalheria. Nas imagens, é possível ver o momento em que os dois proprietários descem do carro, na Rua Paru, e vão em direção à loja. Em seguida, os ladrões, que estavam observando na esquina, se aproximam e abordam os empresários, que foram levados para a parte interna do estabelecimento. Os bandidos estavam uniformizados.

Um dos homens chegou a sacar uma arma. De acordo com a, os bandidos pediram para que os proprietários desarmassem o alarme. No entanto, um dos donos, de 32 anos, reagiu à tentativa de roubo e colocou os ladrões para fora da loja. O trio entrou em luta corporal, mas um dos rapazes conseguiu se desvencilhar e pegar a arma que havia caído no chão.