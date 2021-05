Corpo é encontrado com sinais de violência em Contagem

Corpo foi encontrado dentro de um carro em uma avenida movimentada de Contagem, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View) sinais de violência dentro de um carro, na Avenida General David Sarnoff, em Contagem, na Grande BH, nesta quarta-feira (26/5). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em estado avançado de decomposição, e com as mãos e os pés amarrados. O corpo de um homem de 36 anos foi encontrado comdentro de um carro, na Avenida General David Sarnoff, em, na Grande BH, nesta quarta-feira (26/5). De acordo com a, a vítima estava em estado avançado de decomposição, e com as mãos e os pés amarrados.









Eles, então, acionaram a PM, que abriu o automóvel e encontrou a vítima dentro de um saco de couro, com as mãos e os pés amarrados. Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime.





A perícia da Polícia Civil foi acionada. A instituição investigará o caso.