Profissionais da educação infantil e moradores de rua são vacinados em BH

Vacinação em população em situação de rua na capital mineira (foto: PBH/Divulgação) profissionais da educação infantil em Belo Horizonte que estão na faixa etária de 18 a 40 anos, são vacinados contra a COVID-19 nesta quinta-feira (27/5). Outro grupo que é vacinado hoje são as pessoas em situação de rua e privadas de liberdade, com idades acima dos 18 anos.









Quem for se vacinar deve levar os seguintes documentos de comprovação da profissão:

Ser trabalhador da Educação Infantil (creche ou pré-escola) em atividade em escolas públicas e privadas de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos três meses; ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

Contrato de trabalho; ou

Declaração de vinculação ativa como trabalhador de Educação Infantil emitida pelo estabelecimento de ensino.

Já para as pessoas em situação de rua, com idade acima dos 18 anos completados até 30 de junho, a vacinação será feita por equipes em unidades de atendimento e acolhimento (abrigos), das 8h às 16h, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC).





As equipes do Consultório de Rua e do programa BH de Mãos dadas contra a AIDS, além das equipes de abordagem da SMASAC, serão responsáveis pela busca dessa população, e da orientação sobre a importância da vacina, e direcionamentos dessas pessoas aos locais de vacinação.





Segundo a PBH, a vacinação das pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos será iniciada pelo Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, no Bairro Horto, Região Leste de BH, com a imunização de cerca de 400 mulheres, pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.





