Exclusão de estagiários de educação da vacinação motiva denúncia na PBH

Professores da Educação Infantil na fila para receberem a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma denúncia protocolada na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quarta-feira (26/5) acusa a falta de vacinação de estagiários de educação contra a COVID-19, sendo que outros profissionais da área foram contemplados com o imunizante.





De acordo com o documento, a campanha de vacinação promovida pela capital vai contra o Plano Nacional de Imunização (PNI) a partir do momento que exclui os estagiários de educação, pois “todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas” têm o direito de receberem a vacina, conforme o PNI.





“Além disso, não houve menção quanto a proteção do Direito à vida dos estagiários(as)

da área da educação que, inclusive, permanecem vulneráveis em contato direito com os

alunos, pais de alunos, professores e todos os outros funcionários das intuições educacionais públicas e privadas”, diz outro trecho da denúncia.





Fábio Augusto Viana de Deus, pós-graduando em Direito Público, é o autor da denúncia. Segundo ele, o motivo da denúncia não é pela preferência do grupo, mas sim pelo direito que não foi estendido aos estagiários.



“Tenho estudado muito sobre o direito público. Algumas questões que não são levantadas pela classe dos advogados são muito pertinentes. A lei de estágio visa resguardar os direitos do estagiário", apontou.





Para Fábio, o ato de denunciar e reivindicar os direitos vai além do momento de pandemia.





“Fui motivado também pelo último ato do meu pai, que faleceu de COVID. Ele me pediu no leito que eu fosse mais pesquisador. Desvendei essa gravidade no portal da prefeitura de Belo Horizonte e também porque tenho alguns amigos que são estagiários”, disse





“Motivado pelo descaso com a classe dos estagiários, um ato que eu repudio veementemente. Soou como uma discriminação. Os estudantes da área de saúde estão sendo vacinados e os estagiários não. Protocolei não só na prefeitura de Belo Horizonte, como também no Ministério da Saúde, Educação e Segurança Pública”, completou.





Na manhã desta quarta, o humorista e roteirista Gregório Duvivier questionou, em seu perfil no Twitter, o motivo pelo qual os estagiários da educação não estavam sendo vacinados em BH.

Veja:

Soube que a prefeitura de BH ta vacinando professores mas não ta vacinando estagiários, procede? qual o sentido disso? %u2014 Gregorio Duvivier (@gduvivier) May 26, 2021







O que diz a PBH

"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, conforme o Plano Nacional de Imunização Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada para os profissionais da área de educação.





Nessa etapa, estão contemplados todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas da educação infantil (creche e pré-escolas) de Belo Horizonte. Poderão tomar a primeira dose os trabalhadores da educação do Ensino Básico, iniciando pela Educação Infantil (creche de 0 a 3 anos e pré-escolas de 4 a 5 anos). Demais trabalhadores do grupo prioritário da educação básica – ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e EJA – serão contemplados pelas próximas fases da vacinação.





Neste momento, como não há definição expressa no plano nacional ou em documento complementar emitido pelo Ministério da Saúde e, sendo assim, não estão contemplados os estagiários.





É imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues ao município para a ampliação dos grupos definidos para a imunização. A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação."





Vacinação dos professores

A vacinação dos trabalhadores da Educação Infantil - que inclui crianças de 0 a 5 anos - começou nesta quarta-feira (26/5) na capital. O público total é estimado em 31 mil pessoas.





Nesta quinta-feira (27/05), é a vez dos educadores infantis de 40 a 18 anos e das pessoas em situação de rua maiores de 18.





Os professores devem comparecer a um dos 121 Centros de Saúde da capital reservados à campanha, de 8h às 16h. Os endereços desses locais estão disponíveis no site da PBH





Documentos e orientações

Para a vacinação, os professores de educação infantil devem atender as seguintes exigências:





Ser trabalhador da educação infantil (creche ou pré-escola) em atividade em escolas públicas e privadas de Belo Horizonte

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Não ter tomado a vacina contra a COVID-19

Não ter tomado qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Os documentos exigidos nos centros de saúde são: