COVID-19: Betim amplia vacinação a pessoas de até 47 anos

Novo lote que chegou a Betim nesta segunda-feira (28/6) contém vacinas da Janssen, de dose única. Imunizante será destinado à população de rua e aos privados de liberdade (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) O novo lote de vacinas contra a COVID-19 que chegou a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde desta segunda-feira (28/6), possibilitou a prefeitura ampliar a imunização ao público geral de até 47 anos.



Com a vacina da Janssen, que é dose única, o município vacinará a população de rua e os privados de liberdade. Além disso, a vacinação contra a COVID-19 segue no município para outras categorias como grávidas, puérperas, lactantes e caminhoneiros.

A vacinação da população em geral está sendo realizada nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS's), das 8h às 17h. Para evitar aglomerações nos locais, a Secretaria Municipal de Saúde estipulou um cronograma para aplicação das doses: terça-feira (29/6), 53 anos; quarta-feira (30/6), 52 e 51 anos; quinta-feira (1/7), 50 e 49 anos; sexta-feira (2/7), 48 e 47 anos.

A população de rua será imunizada na quarta-feira (30/6), no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), conforme cadastro realizado pela secretaria municipal de Assistência Social.

Já as pessoas privadas de liberdade serão imunizadas nos dias 8 e 9 de julho, no Ceresp Betim, tendo em vista o intervalo de 15 dias da aplicação da vacina contra a gripe.

Os caminhoneiros, que tiveram a aplicação interrompida nesta segunda-feira (28/6) para que a prefeitura realizasse a contabilidade das doses e cadastros, voltarão a ser imunizados nesta terça-feira (29/6) até a sexta-feira (2/7), em última chamada.



A categoria recebe a dose no Betim Shopping, das 8h às 17h.

No ato da vacinação, a população deve apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço.



Os profissionais devem apresentar,também, um documento que comprove o exercício da profissão ou vínculo empregatício.

A vacinação das gestantes, puérperas (mulheres em período de até 45 dias pós-parto) e das lactantes com bebês de até 6 meses de idade também continua sendo realizada nesta semana.



A imunização desse grupo passa a ocorrer nas 36 Unidades Básicas de Saúde da cidade, das 8h às 17h.

As gestantes devem apresentar documento de identidade e a caderneta da gestante ou cartão de pré-natal. Já as puérperas devem comprovar a data do parto (que deve ser de até 45 dias), apresentando a caderneta da gestante; cartão de pré-natal; relatório de alta hospitalar do parto; e a certidão de nascimento ou de óbito da criança.

Cronograma para as categorias:

População em Geral

Terça-feira (29/6), 53 anos

Quarta-feira (30/6), 52 e 51 anos

Quinta-feira (1/7), 50 e 49 anos

Sexta-feira (2/7), 48 e 47 anos

Horário e local: das 8h às 17h, nas 36 UBS's do município

População de rua

Quarta-feira, 30/6

Horário e local: das 8h às 11h, no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP)

Caminhoneiros

De terça (29/6) a sexta-feira (2/7)

Horário e local: das 8h às 17h, no Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1655

Gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, e lactantes com bebês de até 6 meses

Horário e local: das 8h às 17h, nas 36 UBS's do município

Pessoas privadas de liberdade