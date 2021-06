Governo de Minas decreta retorno de mais escolas para o regime presencial

As unidades de ensino autorizadas estão localizadas em cidades que estão na onda amarela ou verde (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O Governo dedecretou que a partir desta segunda-feira (28/6), maisda rede estadual poderão retornar às atividades. As unidades de ensino autorizadas estão localizadas em cidades que estão na onda amarela ou verde, e as prefeituras não manifestaram restrição ao retorno do regime presencial.

De acordo com o último boletim do Plano Minas Consciente , serão mais de 79 escolas em 20 municípios, que se juntam a 81 unidades em 14 cidades que já retornaram às atividades presenciais na semana passada. Em algumas escolas, osjá foram recebidos presencialmente e o retorno será para os alunos.

Ainda nesta segunda-feira, em 28 unidades de nove municípios, apenas os professores estão voltando aos trabalhos presenciais, realizando atividades de acolhimento, para receberem os alunos na segunda-feira da semana que vem(5/7). No total, são 188 escolas que implementaram o ensino híbrido.

Avaliação

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), a retomada das atividades escolares presenciais ocorre a partir dos primeiros anos do ensino fundamental, por serem os estudantes com maior necessidade de apoio presencial para o processo de aprendizagem e criação de vínculos com escolas e professores e por estarem em fase de alfabetização.

Além disso, todos os municípios classificados nas ondas amarela ou verde, incluindo microrregiões, estão inseridos no possível retorno das atividades presenciais, se não houver decreto municipal de impedimento.

A volta das aulas será realizada de forma gradual, ocorrendo sempre primeiramente com o acolhimento dos professores e profissionais das escolas em uma semana e, na seguinte, com o retorno dos alunos, das turmas do 1° ao 5° do ensino fundamental.



A decisão é facultativa às famílias, ou seja, caso os pais ou responsáveis optem por não liberar o estudante, o ensino totalmente remoto será mantido, garantindo a continuidade dos estudos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina