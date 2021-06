Fhemig abre vagas para contratação em diversas cidades de Minas

Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas (foto: Fhemig/Divulgação)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais () está com inscrições abertas para seleção de profissionais em diversas unidades do estado.No Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, Região do Triângulo, são oferecidaspara médicos que irão atuar nos leitos destinados a pacientes com COVID-19.