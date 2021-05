Fhemig abre vagas para médicos especialistas na linha de frente da COVID

Fachada do Hospital Julia Kubitschek, referência em atendimento da COVID-19 em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Fhemig) divulgou nesta terça-feira (11/5) novos editais de preenchimento das vagas emergenciais e temporárias para médicos que atuarão nos leitos destinados aos pacientes da COVID-19. Mesmo com vários editais publicados, as instituições estão com dificuldade em preencher o número total de vagas. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (divulgou nesta terça-feira (11/5) novos editais de preenchimento dase temporárias para médicos que atuarão nosdestinados aos pacientes da. Mesmo com vários editais publicados, as instituições estão com dificuldade em preencher o número total de vagas.

Para os médicos generalistas, as remunerações são de R$ 3.500 para 12 horas e R$ 7.000 para 24 horas. A remuneração dos especialistas é de R$ 4.595 por 12 horas e R$ 9.000 para 24 horas semanais. Os valores podem ser acrescidos de outras vantagens, de acordo com o local de trabalho e a função exercida.





No Hospital Eduardo de Menezes faltam preencher sete vagas para médicos generalistas com carga horária de 12 horas e nove vagas para carga horária de 24 horas semanais. E para os médicos especialistas também têm vagas a serem preenchidas, que estão divididas em 13 vagas para 12 horas e 12 vagas para 24 horas semanais. As especialidades aceitas são: terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral.

Já no Hospital Júlia Kubitschek, são nove vagas para 12 horas semanais e sete vagas para 24 horas na função de médico generalista. Para os médicos especialistas, são 10 vagas para 12 horas e quatro vagas para carga horária de 24 horas semanais. Nesse hospital, será aceita qualquer especialidade médica para preenchimento das vagas.

As inscrições para o Hospital Eduardo de Menezes terminam nesta quinta-feira (13/5) e podem ser feitas neste link . No Júlia Kubitschek, as inscrições finalizam na próxima terça (17/5) e outras informações podem ser acessadas no edital

* Estagiária sob supervisão de subeditora Ellen Cristie.