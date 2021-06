Mais da metade dos maiores de 18 anos já recebeu 1ª dose de vacina em Patos

Patos de Minas chegou às 58.281 doses iniciais contra o coronavírus aplicadas (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação) Patos de Minas, no Alto Paranaíba, já começou a imunização. Além de disso, o balanço municipal mostra que um em cada cinco habitantes da população vacinável já recebeu as duas doses.



Os números divulgados foram compilados até 26 de junho e apontam que Patos de Minas chegou às 58.281 doses iniciais de vacina contra o coronavírus aplicadas.

No sábado (26/6), as equipes de saúde administraram 1,6 mil vacinas em menos de seis horas de atendimento na convocação para caminhoneiros, praticamente zerando o estoque de primeiras doses. Esse foi o recorde de vacinação para o município em um dia.



No sábado (26/6), as equipes de saúde administraram 1,6 mil vacinas em menos de seis horas de atendimento na convocação para caminhoneiros, praticamente zerando o estoque de primeiras doses. Esse foi o recorde de vacinação para o município em um dia.



Nesta segunda-feira (28/6), a vacinação segue para a faixa etária de 53 anos completos. Na terça-feira (29/6) e na quarta-feira (30/6), poderão receber doses as pessoas de 52 anos e as lactantes e gestantes.



Um novo cadastramento será aberto nesta semana, desta vez para trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.