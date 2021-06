Zema sobre vacinas em MG: 'Não tem município prejudicado ou beneficiado'

Governador Romeu Zema (Novo) concedeu entrevista exclusiva ao Estado de Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Kalil fala em situação 'apaziguada'

O governador de Minas Gerais,(Novo), diz ter explicado ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que a distribuição deàs cidades do estado segue critérios técnicos. Em entrevista exclusiva ao, nesta segunda-feira (28/6), o chefe do poder Executivo estadual detalhou a conversa telefônica com Kalil. Zema contou ter garantido ao responsável pela administração belo-horizontina que não há nada a esconder sobre o tema. A ligação havia sido revelada na semana passada por Kalil, também ao EM . Após tratar com Zema, em 19 de junho, um sábado, o prefeito falou com Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, que esmiuçou as determinações do Ministério da Saúde, seguidas por Minas Gerais.“A distribuição de vacinas que o estado faz é totalmente técnica. Não há nenhum município prejudicado ou beneficiado. O que há, sim, são prefeitos — posso dizer que os 853 — que gostariam de receber mais vacinas”, afirmou o governador.Segundo Zema, os números que detalham os repasses de vacinas aos municípios estão à disposição do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Associação Mineira de Municípios (AMM) para monitoramento.“A conversa foi muito rápida e tranquila. Ele (Kalil) questionou o número de vacinas, eu falei para ele: ‘Os números estão disponíveis. O secretário, inclusive, vai ligar para o senhor e dar detalhes que eu não tenho’. Não teve nenhuma discussão. Falei com ele: ‘Nós não temos nada a esconder, os números estão abertos para todos os prefeitos’”, explicou.Ao tratar da capital mineira, o governador lembrou que a cidade tem, em termos porcentuais, mais imunizados que a média estadual. Há cerca de duas semanas, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, criticou o fato de esperar uma remessa com cerca de 70 mil doses, mas receber frascos suficientes para 19 mil injeções “BH, até por ter mais profissionais de saúde e mais profissionais de segurança proporcionalmente do que o restante do estado, recebeu mais doses”, explicou, lembrando que os primeiros lotes de injeções foram repassados seguindo diretriz federal sobre grupos prioritários, como trabalhadores assistenciais e idosos.Ainda conforme Zema, a chegada de carregamentos do composto produzido pela Pfizer alterou positivamente o cenário da vacinação em solo belo-horizontino. “Esses dois lotes de vacinas fizeram com que a capital andasse num ritmo muito maior do que as demais cidades do estado”.



Na semana passada, em sabatina com jornalistas do Estado de Minas, Alexandre Kalil garantiu a resolução do imbróglio. "Assunto superado. Conversei com o Fábio (Baccheretti), secretário de Saúde do estado. O Fábio entrou em contato com o Jackson (Machado Pinto), o nosso secretário (de Saúde). Eu conversei com o governador (Romeu Zema, do Novo). Parece que está tudo combinado. Está apaziguado”, assinalou.



O pessedista comemorou a pacificação: “Eu falei: 'governador, se a gente quiser guerrear um dia, nós vamos guerrear. Mas agora não é hora disso. Agora é hora de abraçar todo mundo'. Fui tratado com muita cortesia e o tratei com muita cortesia".



À época do impasse, interlocutores da Prefeitura de Belo Horizonte chegaram a aventar a possibilidade de o desencontro ter origens eleitorais, visto que Zema é pré-candidato à reeleição. Kalil, por seu turno, é tido como iminente candidato ao Palácio Tiradentes.

