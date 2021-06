COVID-19: Minas Gerais registra 36 mortes e 2.071 casos em 24 horas

Mais 36 mineiros foramda COVID-19 no intervalo de 24 horas em Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira (28/6), o estado agora acumula 45.924desde o início da pandemia.

O número total deconfirmadas chega agora a 1.788.725 no estado, sendo que somente entre domingo (27/6) e segunda-feira (28/6), mais 2.071 novos casos foram registrados.

Ainda segundo o relatório estudal, há 83.160 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Desde o surgimento do coronavírus em Minas, a maioria das pessoas infectadas têm entre 30 e 39 anos, o que corresponde a 22,2% do total.

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia * Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira