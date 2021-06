COVID-19: Betim começa a vacinar pessoas de 52 a 54 anos

Betim amplia vacinação contra a COVID-19 em população de 52 a 54 anos esta semana (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começou nesta segunda-feira (28/6) a vacinar contra a COVID-19 pessoas de 52 a 54 anos. A estimativa é de que 11 mil moradores da cidade estejam nessa faixa etária. Para evitar aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) foi montado um cronograma para aplicação das doses.

Já estão sendo imunizados nesta segunda-feira (28/6) pessoas com 54 anos; na terça-feira (29/6), as com 53 anos e na quarta-feira (30/6), as pessoas com 52 anos.





A aplicação da vacina ocorrerá nas 36 UBS's da cidade, das 8h às 17h. No ato da vacinação, a população deve apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço. Quem não possuir o Cartão SUS deve fazer o cadastro na UBS de referência.

O endereço das Unidades Básicas de Saúde está disponível no site da Prefeitura de Betim.

Gestantes, puérperas e lactantes continuam sendo imunizadas

A vacinação das gestantes, puérperas (mulheres em período de até 45 dias pós-parto) e das lactantes com bebês de até 6 meses de idade também continua sendo realizada nesta semana.



A imunização desse grupo passa a ocorrer nas 36 Unidades Básicas de Saúde da cidade, das 8h às 17h. Antes estava acontecendo em outros locais de aplicação.

No ato da vacinação, as gestantes devem apresentar documento de identidade e a caderneta da gestante ou cartão de pré-natal. Já as puérperas devem comprovar a data do parto (que deve ser de até 45 dias), apresentando a caderneta da gestante; cartão de pré-natal; relatório de alta hospitalar do parto; e a certidão de nascimento ou de óbito da criança.

Pausa na vacinação dos caminhoneiros

Já os caminhoneiros, grupo prioritário que estava sendo vacinado na semana passada na cidade, não terão aplicação nesta segunda-feira (28/6). Haverá uma pausa para que a Prefeitura faça um balanço da imunização da categoria para checar no cadastro quantos ainda não foram vacinados e determinar o número de doses que ainda precisam ser destinadas para esse grupo.



Nesta terça-feira (29) a vacinação dos caminhoneiros será retomada no Betim Shopping, das 8h às 17h.