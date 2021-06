CoronaVac: BH convoca mais uma vez os faltosos para tomar a segunda dose

Os locais de vacinação contra o novo coronavírus estão disponíveis no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Pixabay/ Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte () fez um novoa quem, por algum motivo, ainda não tomou a segunda dose da vacina, para que compareça aos postos de imunização para completar o esquema vacinal.De acordo com a administração municipal, cerca de 34 mil pessoas, entreda, não tomaram a segunda dose.

"Com a chegada de nova remessa na semana passada, a prefeitura reforçou o chamado, mas a procura tem sido abaixo do esperado", informou a PBH.O subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta, explica que as pessoas que não tomaram a segunda dose devem procurar uma unidade de saúde o mais brevepossível."Só com a segunda dose a pessoa estará mais protegida contra a, além de contribuir para a redução da circulação do vírus na cidade”, alerta.Para a conclusão do esquema vacinal com a CoronaVac é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina, documento de identidade e CPF.Os locais de vacinação estão disponíveis no portal da Prefeitura de BH.O horário de funcionamento dos pontos de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de"A Secretaria Municipal de Saúde informa que os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informou.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia