COVID-19: padre Julio Lancellotti exalta a vacinação de moradores de rua

O padre, pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo, publicou em sua conta dofotos de moradores em situação de rua sendo vacinados contra ana capital paulista e exaltou a imunização do grupo: “Vacinação dos irmãos em situação de rua. Vacina Janssen. Viva o SUS. Viva os consultórios de rua”.

Vacinação dos irmãos em situação de de rua . Vacina Janssen. viva o Sus. Viva os consultórios de rua pic.twitter.com/b35xteYyy8 %u2014 JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) June 28, 2021

O imunizante da Janssen – braço farmacêutico da Johnson & Johnson – é o único a ser aplicado em apenas uma dose. O Brasil já conta com 4,8 milhões unidades dessa vacina, sendo que 3 milhões foram doadas pelos Estados Unidos.O padre Julio Lancellotti é conhecido pelosenvolvendo a população em situação de rua, indígenas, negros, catadores, LGBTQIA+, presos e presas.

Vacinação em BH

Na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deu início à vacinação destinada às pessoas em situação de rua em 26/5. Nesta segunda-feira (28/6), começaram a ser distribuídas as doses do imunizante Janssen para esse grupo, que, de acordo com a administração municipal, irá abranger 8,5 mil pessoas inscritas no CadÚnico e as atendidas pelos serviços e unidades socioassistenciais.



Os endereços dos postos de vacinação estão disponíveis no site da PBH.

