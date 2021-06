Pouso Alegre vacina pessoas acima de 52 anos contra a COVID-19 nesta semana

Pessoas de 52 a 54 anos recebem a vacina entre esta terça (29) e quinta-feira (1º de julho), em Pouso Alegre (foto: Terra do Mandu )

A Prefeitura de Pouso Alegre informou, nesta segunda-feira (28), que as pessoas acima de 52 anos serão vacinadas nesta semana contra a COVID-19. Na semana passada, teve início a vacinação para quem tem mais de 55 anos.

Segundo a prefeitura, as pessoas de 52 a 54 anos recebem a vacina entre esta terça (29) e quinta-feira (1º de julho). Esse público deve estar cadastrado no sistema do município. A imunização será feita nos cinco postos de saúde que estão aplicando as vacinas contra a COVID de acordo com a idade:

Terça-feira, 29 de junho: pessoas com 54 anos;

Quarta-feira, 30 de junho: pessoas com 53 anos;

Quinta-feira, 1º de julho: pessoas com 52 anos.

A imunização acontece nos seguintes postos de saúde, das 13h às 19h: Cidade Jardim, São João (Sebastião Reis), Jardim Brasil I (São Cristóvão), Pão de Açúcar, Colinas de Santa Bárbara.

Para se vacinar é necessário levar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.

Pouso Alegre recebe nova remessa de vacinas

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura de Pouso Alegre retirou as doses da nova remessa de vacinas contra a COVID-19 que chegaram à Superintendência Regional de Saúde no fim de semana.



Conforme a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram reservadas para o município 6.122 doses dos imunizantes.

Desse total, 2.862 doses são da vacina da Pfizer, 2.540 doses da CoronaVac (sendo 1.270 para D1 e 1.270 para D2). E, pela primeira vez, Pouso Alegre recebeu doses do imunizante da Janssen, que prevê dose única contra a COVID. São 720 doses dessa vacina.