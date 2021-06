Boate ilegal e rua cheia: fiscais da PBH encerram aglomerações na madrugada

Fiscalização da PBH encerrou aglomeração em boate clandestina no Centro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Cerveja e aglomeração

Agentes da(PBH) fizeram operações para coibirno Centro da cidade na madrugada deste domingo (27/6). Uma boate clandestina com cerca de 200 frequentadores, que funcionava na Rua Guajajaras, foi fechada. Antes, a equipe da Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental dispersou uma pequena multidão que aproveitava a noite na Rua Rio de Janeiro, em frente a um bar.A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deu apoio às intervenções. A PM e os fiscais chegaram à boate por volta das 2h. Ao avistarem a aproximação dos agentes, os responsáveis pelo espaço fecharam as portas, impedindo a entrada dos oficiais e saída dos frequentadores. O público da casa de diversões ficou trancado no espaço por cerca de 90 minutos.Com o som desligado e aglomerados por considerável tempo, os participantes da festa reclamaram pedindo a abertura dos portões.Enquanto isso, policiais e fiscais da Prefeitura de BH estavam de “plantão” esperando a saída do “mar” de gente.Os responsáveis pela, que não tem alvará de funcionamento e estava instalada no espaço que antes sediou um bar, conseguiram ir embora. Os fiscais, porém, identificaram funcionários do espaço, que conseguiram contato com os patrões, obrigados a voltar. O local foi interditado; os organizadores da festança, autuados.“O imóvel não tem nenhuma condição de segurança para os frequentadores. E nem para (o cumprimento) das medidas de combate à propagação da”, diz, ao, o fiscal Wilber Henrique, integrante da equipe de Controle Urbanístico e Ambiental da administração belo-horizontina.Em casos do tipo, a prefeitura tem a prerrogativa de acionar o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para a tomada de providências. Um boletim de ocorrência foi aberto.



Mais cedo, à 1h deste domingo, os agentes se depararam com uma aglomeração na Rua Rio de Janeiro. A movimentação na via pública foi em decorrência de um botequim.



Policiais militares montaram um cordão de isolamento para que os fiscais da PBH pudessem chegar à porta do estabelecimento responsável pela aglomeração na área externa. O local, no entanto, teve as portas cerradas, assim que a presença dos agentes foi notada.



“Mesmo sem o grupo da fiscalização ser vacinado, estamos atuantes nas medidas de prevenção e combate à COVID-19”, afirma Wilber Henrique.



Em BH, bares e restaurantes devem fechar as portas às 22h, independentemente do dia. O setor de eventos ainda não está liberado.



A reportagem procurou a Prefeitura de BH, que confirmou as abordagens. O Poder Executivo municipal lembrou que a população pode utilizar o telefone 156 e o app PBH para denunciar irregularidades. A conscientização de familiares também é pedida pelas autoridades.





