BH: pessoas de 50 a 52 anos serão vacinadas a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa a, nesta(27/6),entre, completos até 30 de junho e com residência na capital.

PBH vacina 54% do público-alvo com a ampliação da imunização por idade

De acordo com a PBH, a expectativa de público para tomar a primeira dose do imunizante contra a COVID-19 nesta etapa é de cerca de 64 mil pessoas.

"A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informa a PBH.

Com a ampliação da, a Prefeitura de Belo Horizonte vacinou com a primeira dose metade da população da capital, que deve ser imunizada contra a COVID-19 , de acordo com o plano nacional do Ministério da Saúde. A marca foi atingida nesse sábado (26/6).