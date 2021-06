Confira quais cidades da Grande BH mais vacinaram com a 2ª dose

Itaguara e Belo Horizonte lideram o ranking de cidades que mais aplicaram a segunda dose da vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte apresenta uma grande variação. Enquanto Itaguara lidera a corrida pela imunização, com 17,1% da população total vacinada com a segunda dose, Ibirité ocupa a última posição: apenas 6,7% dos seus habitantes receberam as duas doses. Esses números têm como base o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas (Referência 24 de junho). O ritmo danos municípios daapresenta uma grande variação. Enquantolidera a corrida pela imunização, com 17,1% da população total vacinada com a segunda dose,ocupa a última posição: apenas 6,7% dos seus habitantes receberam as duas doses. Esses números têm como base o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas (Referência 24 de junho).









“Como somos um município de 15 mil habitantes, um pouco menor, nós fazemos a ‘busca ativa’ desses pacientes. Assim que passam os tetos dos dias da segunda dose, se eles não forem na unidade por livre e espontânea vontade, nós ligamos, pedimos para um agente de saúde ir ao domicílio para avisar que a segunda dose venceu”, informou o chefe da pasta.





Itaguara segue o Plano Nacional de Imunização (PNI). Neste momento, a administração municipal se prepara para começar a imunizar os caminhoneiros. Segundo Christian Chebly, a expectativa é de que a vacinação seja ampliada para mais grupos no menor tempo possível.

Veja quais cidades mais vacinaram até agora com a segunda dose:





No levantamento, Belo Horizonte aparece na segunda posição, com 16,5% da população com o esquema vacinal completo. Junto da capital no Top 5, estão as cidades de Rio Manso e Nova União, ambas com 14,7%, e Confins, com 13,8%.





Já Ibirité ficou na última colocação entre todos os outros municípios metropolitanos, com 6,7% dos seus habitantes imunizados com as duas doses. Atualmente, as pessoas com idade a partir de 53 anos sem comorbidades e os motoristas de transporte rodoviário de cargas são imunizados na localidade.





O EM entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Ibirité para verificar qual o planejamento de imunização da cidade, porém não obteve retorno até o fechamento da reportagem.





Confins, que já ampliou a campanha para as pessoas de 38 anos, sem comorbidades, também está nas primeiras colocações em relação à imunização por faixa etária. A reportagem tentou contato com a pasta de Saúde do município para que explicassem como esse avanço na vacinação está sendo possível, já que no ranking de porcentagem da população vacinada com as duas doses da RMBH ela ocupa a 5ª colocação.





Para se ter uma ideia, Itaguara, na primeira posição na pesquisa, ainda não iniciou a vacinação para a faixa de idade de 38 anos, e Belo Horizonte, no segundo lugar, vacina ainda os moradores de 54 anos nesta sexta-feira (25/6) .





O Estado de Minas não obteve resposta da Secretaria de Saúde de Confins até a publicação da matéria.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.