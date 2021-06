Envenenamento de empresário será investigado como tentativa de homicídio

A PCMG investigará o crime por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Uberaba (foto: PCMG/Diivulgação)

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Uberaba, vai investigar o caso de envenenamento contra o dono de uma distribuidora de bebidas da cidade como tentativa de homicídio.

De acordo com nota da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi instaurado um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias e a autoria de uma tentativa de homicídio.

“Todas as informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos investigativos”, destaca trecho da nota.

Segundo boletim de ocorrência da PM, imagens de câmeras de segurança da empresa e testemunhas divulgaram que o empresário teria conversado com um homem por cerca de 30 minutos, sendo este o suspeito de ter colocado o veneno no copo do empresário no momento em que a vítima almoçava e atendia a um cliente.



Na ocasião, ele estava bebendo um copo de refrigerante e, ao ingerir a bebida, sentiu que o gosto estava diferente. Em seguida, cuspiu a bebida e ao ver o interior do copo observou que tinha uma quantidade considerável de uma substância granulada na cor preta, o que supôs ser veneno.



Imediatamente, o homem jogou o restante do refrigerante fora e acionou a sua namorada, que o levou até ao MPHU, onde chegou vomitando muito, com sudorese excessiva, falta de ar e pressão arterial acima do normal.

De acordo com a assessoria do hospital, o paciente está estável, com bom nível de consciência, mas ainda se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme relato de médico, os sintomas da vítima caracterizavam possível intoxicação por substância conhecida como "chumbinho".