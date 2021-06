BH amplia vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 50 a 52 anos

(foto: Pixabay/ Reprodução)

- Dia 28: pessoas de 52 anos, completos até dia 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte





- Dia 29: pessoas de 51 anos, completos até dia 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte





- Dia 30: pessoas de 50 anos, completos até dia 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

O horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os locais de vacinação serão disponibilizados no portal da Prefeitura na tarde de sábado (26/6).





"A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informou a PBH.



de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar apor faixa etária a partir de segunda-feira (28/6) após o recebimento de nova remessa de vacinas com cerca dePoderão se imunizar as pessoas de, completos até 30 de junho, exclusivamente residentes da capital.De acordo com a administração municipal, a expectativa de público para tomar a primeira dose do imunizante contra a-19 nesta etapa é de cerca de 64 mil pessoas.- Ser cidadão residente de Belo Horizonte- Apresentar documento de identificação com foto- Não ter recebido vacina contra a COVID-19- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias