Três bairros de BH lideram mortes por COVID-19 em 2021; veja quais

Os bairros Sagrada Família (Leste), Padre Eustáquio (Noroeste) e Mantiqueira (Venda Nova) lideram o número de mortes por COVID-19 em Belo Horizonte neste ano. Os três computam 38 vidas perdidas pelo coronavírus cada.

Na sequência, aparece o Santo Antônio (Centro-Sul) com 37 óbitos. Também estão acima das 30 mortes os bairros Pindorama (Noroeste), que registra 35; Santa Cruz (Nordeste) com 34; Piratininga (Venda Nova) com 32; e Alto Vera Cruz (Leste) com 31.

População aguarda para se vacinar no Bairro Sagrada Família, líder em mortes por COVID-19 em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 07/06/2021)

São 35 localidades com 20 ou mais mortes. Além disso, 108 bairros que registram casos não computam óbitos pela COVID-19.

Em termos de diagnósticos, a liderança pertence, com larga vantagem, ao Bairro Buritis (Oeste) com 2.740. Outros dois registram mais de 2 mil: Castelo (Pampulha) com 2.066 e Sagrada Família (Leste) com 2.058.

Fecham os cinco primeiros os bairros Milionários (Barreiro) com 1.576 casos confirmados e Padre Eustáquio com 1.559.

A capital mineira registra 478 bairros com ao menos um caso da virose. Desses, 370 computam ao menos uma vida perdida.

Quadro geral

BH registrou mais 23 mortes por COVID-19 nesta quinta (24/6). Agora, a capital mineira soma 5.670 óbitos pela doença – 570 neste mês de junho.

Em número de casos, BH soma 233.136 – 6.754 em acompanhamento e 220.712 recuperados, além daqueles que perderam a vida. Em relação ao balanço anterior, o total de diagnósticos aumentou em 1.088, o menor crescimento desde 28 de maio.

