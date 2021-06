Minas confirma mais 8,4 mil casos e 209 mortes pela COVID-19 em 24 horas

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 09/04/2021) Minas Gerais chegou a 1.766.084 de casos e 45.245 óbitos pela COVID-19, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na manhã desta quinta-feira (24/6). Gerais chegou a 1.766.084 dee 45.245 óbitos pela, segundo oda Secretaria de Estado de Saúde divulgado na manhã desta quinta-feira (24/6).









Ainda há 86.695 casos em acompanhados. São pessoas ainda em recuperação e ocorrências pendentes de atualização por parte das secretarias municipais. O número de pessoas que se recuperaram desde o ano passado é de 1.634.144.





Ainda de acordo com o boletim, do total de casos, 22,2% é de pessoas com idades entre 30 e 39 anos. Logo em seguida, estão as pessoas com idades entre 40 e 49 anos.





atualizado nesta manhã. Segundo o painel, o estado já recebeu 12.663.304 doses da vacina contra a COVID-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais também foinesta manhã. Segundo o painel, o estado já recebeu 12.663.304 doses da vacina contra a COVID-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.