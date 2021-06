BH vacina o menor número de pessoas contra a COVID-19 desde 1º de março

--> --> --> -->

Vacinação contra a COVID-19 em BH continua lenta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte chegou à marca de 1.026.140 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose, nesta quarta-feira (23/6). A segunda dose foi aplicada em 417.177 pessoas. Porém, apenas 2.925 foram imunizadas em BH nas últimas 24 horas, conforme o boletim epidemiológico e assistencial da PBH.

Esse é o menor número de vacinados na cidade desde 1º de março, quando a capital mineira registrou apenas 1.126 injeções aplicadas – o menor total desde o início da campanha de imunização contra o novo

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou "que os dados do boletim são dinâmicos. Mesmo sendo atualizadas diariamente, as informações não são inseridas em tempo real".

De acordo com a prefeitura, "alguns registros de vacinação contra COVID-19 são feitos manualmente, e período de inserção pode variar, considerando que o preenchimento digital é feito pelos profissionais após o horário de imunização".

Ainda segundo a prefeitura, "após o registro manual é necessário inserir as informações no sistema do Ministério da Saúde, que muitas vezes se encontra intermitente, o que ocasiona atraso na atualização dos dados".

Novo repasse

Nesta quarta, a PBH recebeu mais 113.854 doses, o que representa 13% do total recebido por Minas Gerais. Portanto, dentro do requisitado pela prefeitura.

A expectativa é vacinar 63 mil pessoas entre 55 e 53 anos com esse repasse. Além de reservar parte para completar o esquema vacinal, com a segunda dose.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que a guerra por mais vacinas com o governador Romeu Zema (Novo) está “apaziguada”.

BH vacinou 50,4% do seu público-alvo com a primeira injeção até o momento. Por outro lado, apenas 19% desse contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 69.834 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 187.863 trabalhadores da saúde, 18.586 servidores da segurança pública, 464.277 idosos acima de 60 anos e 195.658 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a vacina.



A população entre 56 e 59 anos representa 60.241 vacinados.

Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 31.681 injeções de primeira dose.





Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia