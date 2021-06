Kalil cobra mais vacinas para Minas: 'Governador é amigo do presidente'

Entrevista exclusiva com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )



A amizade entre o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi questionada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSB), durante entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas.





“O governador é amigo do presidente. Então, pera aí: ‘presidente, você é meu amigo, põe dose lá na segunda (maior) população (do Brasil)’, você é meu amigo ou não é?’”, exemplificou o prefeito.













Leia também: Kalil sobre disputa por mais vacinas com Zema: ''Está apaziguada'' O que o prefeito de BH tem reclamado é sobre a diferença da quantidade dos imunizantes enviados à Minas Gerais e também à Belo Horizonte. “Que critério é esse que São Luís recebe lá e Belo Horizonte recebe aqui?”, indagou.





Kalil voltou a revelar que tinha um relacionamento bom com Michel Temer. “Eu usava muito bem isso com o Michel Temer, que me recebia. Cada vez que eu ia a Brasília eu arrancava uma minhoca. Dava uma escavada e arrancava uma minhoca. Nunca voltei de mãos abanando.”