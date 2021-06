Volta às aulas: Kalil diz que não mandaria filho à escola por enquanto

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oficializou neste sábado (19/6) , por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o retorno do ensino fundamental às aulas presenciais na cidade a partir de segunda-feira (21/6). Esses estudantes belo-horizontinos estão em sistema remoto de ensino desde março de 2020, devido à pandemia de COVID-19.