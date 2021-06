PBH publica decreto que oficializa volta do ensino fundamental às escolas

Colégio Santa Marcelina, no Bairro São Luiz, Região Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oficializou neste sábado (19/6), por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o retorno do ensino fundamental às aulas presenciais na cidade a partir de segunda-feira (21/6). Esses estudantes belo-horizontinos estão em sistema remoto de ensino desde março de 2020, devido à pandemia de COVID-19. ) oficializou neste sábado (19/6), por meio depublicado no Diário Oficial do Município (DOM), odoàs aulas presenciais na cidade a partir de segunda-feira (21/6). Esses estudantes belo-horizontinos estão em sistemade ensino desde, devido à





No que tange ao ensino, o infantil, para crianças de até cinco anos, já havia sido retomado em 26 de abril deste ano. O decreto publicado neste sábado também atualiza as medidas restritivas de combate ao coronavírus nas instituições de ensino, além de estabelecer o tempo integral para o ensino infantil e de cinco horas no máximo para o fundamental.





A oficialização se deu menos de 24 horas depois do anúncio, nessa sexta-feira (18), na Prefeitura de BH . “Esse indicador nesse patamar nos permite o retorno das atividades escolares de crianças de zero a cinco anos com horário integral, até oito horas por dia. Crianças até nona série também estão permitidas desde que mantenha distanciamento de dois metros”, afirmou Jackson Machado, secretário de Saúde de BH.





A forma como o retorno se dará pode ser moldado por cada instituição. Conforme informou a secretária de Educação da capital mineira, Ângela Dalben, os estudantes do primeiro ao terceiro ano da rede municipal, por exemplo, vão retornar em esquemas de microbolhas e com permanência na escola de no máximo quatro horas.





O decreto deste sábado também traz uma informação sobre a atividade econômica, em funcionamento quase que em sua totalidade desde abril deste ano (uma vez que se sigam as medidas restritivas. Os drive-ins estão liberados para funcionamento diariamente e sem restrição de horários.