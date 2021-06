Carro bate no Anel Rodoviário, pega fogo e provoca duas mortes em BH

Veículo pegou fogo e ficou completamente destruído (foto: Reprodução/Twitter Marina Sanches @_marinasanches) madrugada deste sábado (19) provocou a morte de duas pessoas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Por volta das 5h, um veículo VolksWagen Fox se chocou com a mureta central da via no sentido Rio de Janeiro e causou toda a tragédia. Um grave acidente no fim da(19) provocou a morte de duas pessoas node. Por volta das, um veículose chocou com a mureta central da via no sentido Rio de Janeiro e causou toda a tragédia.









Na sequência, o veículo pegou fogo e ficou completamente destruído. Agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans%u200B) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), além de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local.





Devido ao acidente, a BHTrans fechou temporariamente o Anel Rodoviário no sentido Rio, entre as avenidas Antônio Carlos e Carlos Luz (próximo ao Shopping Del Rey), com desvio do trânsito para a marginal. A pista ficou suja de óleo, e serragem foi jogada no asfalto.





As autoridades seguirão com as investigações para identificar a causa do acidente. O rabecão esteve no local e encaminhou os corpos das vítimas ao Instituto Médico-Legal (IML), no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira.