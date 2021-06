Prepare o cobertor: frio veio pra ficar em Minas

Nova estação, com termômetros em queda, começa na segunda-feira: período será também de seca no estado (foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS)





Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano na manhã de segunda-feira (14/6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na estação meteorológica do Cercadinho, na parte alta da Região Oeste da capital, o frio chegou a 10°C. Até essa quinta-feira (18/6), a menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi -0,3°C, registrada em 25 de maio em Monte Verde, no Sul.





E a blusa de frio não deve voltar para o armário nos próximos dias. Isso por causa de uma massa de ar frio que ainda atua sobre o Sudeste, mantendo as temperaturas amenas.



“Geralmente, essa massa de ar frio fica estacionária no Sudeste e vai perdendo força gradativamente”, explica o meteorologista coordenador do Inmet Lizandro Gemiacki. Ele explica que, embora as temperaturas possam aumentar, a escalada nos termômetros não deve ser significativa, podendo a mínima subir 1 ou 2 graus apenas.





De acordo com o especialista, é normal para esta época do ano que as temperaturas fiquem baixas durante a manhã e subam à tarde. “Existe um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens. Sem as nuvens, a radiação durante a noite se perde e a temperatura vai caindo. Acontece assim: aquece rápido durante o dia e também esfria rapidamente durante a noite, porque, geralmente, é a nuvem que faz a temperatura não variar muito.”





SOLSTÍCIO

O inverno começa na segunda-feira, à 0h32. A estação chega com o solstício de inverno no hemisfériosSul e de verão no hemisfério norte. Nesse período, há o auge da estação seca em Minas Gerais. O Inmet explica que as poucas e raras chuvas praticamente se restringem à faixa leste do estado, ocorrem em forma de chuvisco ou chuva com fraca intensidade, decorrentes do transporte de umidade de origem oceânica.





A meteorologista Anete Fernandes reforça que o inverno será de pequena possibilidade de chuvas, diminuição na porcentagem da umidade, o que pode contribuir para uma piora do ar e aumento da propagação de incêndios nas matas. “É importante lembrar que nesta estação a temperatura sofre uma grande variação, com madrugadas muito frias, dias mais quentes e o período da noite esfriando novamente”, ressalta.





Chuvas fracas no Sul de Minas também podem ocorrer no próximo mês. A partir de julho, tardes com índices críticos de umidade (inferiores a 30%) se tornam recorrentes em quase todas as regiões mineiras. A previsão é de temperatura máxima de 28 graus até pelo menos na outra semana.