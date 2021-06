Alerta: temperatura pode ficar abaixo de 13ºC no fim de semana em BH

Além da máscara, agasalho será indispensável em Belo Horizonte no fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido à atuação de uma massa de ar frio.



Os termômetros podem ficar abaixo dos 13°C. O alerta foi divulgado nesta sexta-feira (18/6) e é válido até segunda-feira (21/6).





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (), durante o fim de semana pode ocorrer um aumento de nebulosidade, o que fará com que a umidade do ar se eleve e melhore em pequena quantidade a qualidade de respiração.O inverno começa na segunda-feira. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o inverno neste ano será de pequena possibilidade de chuvas , diminuição na porcentagem da umidade, o que pode contribuir para uma piora do ar e aumento da propagação de incêndios nas matas.



“É importante lembrar que nesta estação, a temperatura sofre uma grande variação, com madrugadas muito frias, dias mais quentes e o período da noite esfriando novamente”, ressalta a meteorologista.



Recomendações da Defesa Civil:%u2800 %u2800%u2800





Hidrate-se;%u2800 %u2800%u2800

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;%u2800

Realize atividades físicas utilizando agasalho;%u2800 %u2800%u2800

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;%u2800 %u2800

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Fonte: Defesa Civil de BH

(Com informações da estagiária Gabriela Leão Silva)