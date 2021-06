Inverno começa com dia claro e melhora na umidade do ar nesta segunda (21)

BH amanheceu com céu claro e temperaturas próxima dos 30°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu claro e algumas nuvens em praticamente toda Minas Gerais. Como característica desta estação, durante a madrugada a temperatura ficou abaixo dos 14°C, mas no período da tarde, ela pode se elevar bastante. Porém, o sul e a faixa leste amanheceram com nevoeiros e geadas, e até o fim de semana a umidade do ar melhora na maioria das regiões. O inverno começou nesta segunda-feira (21/6), com dia dee algumas nuvens em praticamente toda Minas Gerais. Como característica desta estação, durante a madrugada aficou abaixo dos 14°C, mas no período da tarde, ela pode se elevar bastante. Porém, o sul e a faixa leste amanheceram com nevoeiros e geadas, e até o fim de semana ado ar melhora na maioria das regiões.









Nas Regiões da faixa leste, as primeiras horas da manhã foram de céu parcialmente nublado, com nevoeiros. Uma situação que ocorreu também em Monte Verde, na região Sul, onde o início do dia foi de névoa e geadas. Nas outras áreas o sol aparece entre nuvens.





A previsão do Inmet é que nesta primeira semana de inverno, a umidade do ar fique em 30% até nas regiões de maiores temperaturas.





Já em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica da Pampulha, com 13,9 °C, e a máxima está prevista para 28 °C até o final do dia.



A menor temperatura registrada no estado ocorreu no município de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, com 2,2°C, e a máxima permanece no Norte de Minas, marcando 33 °C nesta segunda (21/6).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra