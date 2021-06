Ausência de chuvas faz umidade do ar cair em Minas nesta quinta (17/6)

Vista do amanhecer do dia na região do Bairro da Graça, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) chuvas para Minas Gerais. As temperaturas permanecem estáveis no estado, mas a umidade do ar sofre uma pequena queda por causa da falta de nebulosidade. Na maioria das regiões o céu deve ficar claro com algumas nuvens. Nesta quinta-feira (17/6) não há previsão depara Minas Gerais. Aspermanecemno estado, mas ado ar sofre uma pequenapor causa da falta de nebulosidade. Na maioria das regiões o céu deve ficar claro com algumas nuvens.

Com isso, a umidade pode chegar no máximo a 30% na capital e a 20% no Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste, Central Mineira e Oeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Sul de Minas o dia amanheceu com céu claro e geadas. Já na região da faixa leste, o início da manhã foi de névoa úmida, mas o sol aparece entre nuvens.

Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado, com chance de névoa seca, incluindo a capital mineira.

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho com 12,4 °C. A máxima está prevista para 26 °C, até o final do dia.

A menor temperatura do estado foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 2 °C durante a madrugada. Já a máxima está prevista para o Extremo Norte, na cidade de Montalvânia, onde os termômetros devem chegar aos 32 °C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira