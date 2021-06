Temperatura pode chegar aos 9ºC na Zona da Mata nos próximos dias

São João del-Rei é a cidade que deve continuar registrando a mais baixa temperatura na região nos próximos dias, marcando mínimas de 8 ºC (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)

As baixas temperaturas chegam a todo vapor nos municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes a partir desta segunda-feira (14). O início da frente fria no início deste mês trouxe uma massa de ar carregada de muita umidade proveniente do oceano.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve variar bruscamente entre 30% a 100% até quinta-feira (17) em toda a região.

Juiz de Fora, especificamente, registrou nesta manhã a temperatura mais baixa do ano no município.

Os termômetros do 5º Distrito de Meteorologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) marcaram 11ºC. A sensação térmica, porém, foi de apenas 5ºC. Até quinta, a mínima e a máxima devem oscilar entre 9ºC e 23°C.

Na onda das baixas temperaturas, Barbacena e São João del-Rei devem manter mínimas de 8ºC nos próximos três dias e máximas de 24ºC e 25ºC, respectivamente.

Nos demais municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, o Inmet prevê uma variação estimada entre 9ºC e 26ºC. A tendência também é de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer nas cidades da região.

Veja as máximas e as mínimas nas principais cidades entre os dias 15 e 17 de junho