Minas terá quarta (16/6) de céu claro, sem chuvas e temperaturas estáveis

Vista do Bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta (16/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu claro em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Entretanto, na faixa leste e algumas outras regiões, o início da manhã foi marcado por nevoeiros. Por outro lado, a umidade do ar no Triângulo Mineiro tem novamente uma queda, podendo ficar abaixo dos 30%. Depois de uma semana chuvosa, nesta quarta-feira (16/6) o dia será deem praticamente todo o estado de Minas Gerais. Entretanto, na faixae algumas outras regiões, o início da manhã foi marcado porPor outro lado, ado ar no Triângulo Mineiro tem novamente uma queda, podendo ficar abaixo dos 30%.

A previsão é de que a umidade do ar diminua na capital, ficando abaixo dos 40%, chegando no mínimo a 35%. No Triângulo Mineiro o índice pode chegar a menos de 25%, estado considerado pelos meteorologistas como crítico.

Em Belo Horizonte, os termômetros apontam que a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica da Pampulha, com 12,1 °C. A máxima está prevista para 26 °C. Não há previsão de chuvas.

A menor temperatura registrada no estado foi registrada no município de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, com 3,9°C. Já a máxima, permanece estável no extremo Norte de Minas, na casa dos 32 °C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira