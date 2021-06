Além da máscara, agasalho é indispensável em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Na foto, pedestres no Centro da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta segunda-feira (14/6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre a madrugada e a manhã, a estação meteorológica do Cercadinho, na parte alta da Região Oeste da capital, o frio chegou a 10°C. Na Pampulha, a mínima foi de 11°C. Mas, de acordo com a meteorologia, as temperaturas mínimas podem subir nos próximos dias.









Em Minas, a menor temperatura foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, com 3,4°C. No entanto, a meteorologista do Inmet lembra que não foi a menor do ano, pois já houve registro de temperaturas negativas em 2021. A máxima no estado pode chegar aos 34°C no Norte de Minas.





Ainda segundo Anete Fernandes, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado em quase todo o estado, e céu parcialmente nublado na faixa Leste (vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata), e no Noroeste de Minas. Não há perspectiva de baixos índices de umidade para hoje.





Nesta terça-feira (15/6), podem ocorrer chuvas isoladas no Noroeste de Minas, e céu parcialmente nublado na faixa Leste e no Norte.