Madrugada é a mais fria do ano em Belo Horizonte - e vai piorar

Céu aberto e frio a partir das obras da Catedral Cristo Rei, em Venda Nova (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

(foto: Inmet)

deste domingo (13/06) foi a maisdo ano em, chegando a 11,7°C, segundo medições do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).E as previsões do instituto são de que na segunda e terça-feira achegue à casa dos 10°C.Com o avanço do dia osse elevam, chegando a 24°C, segundo previsão do Inmet. O recorde anterior de temperaturas mais baixas ocorreu em 10 de maio, com o registro de 11,8°C.Ainda de acordo com a previsão da meteorologia, os dias serão ensolarados nesta semana, com as temperaturassubindo a partir de quinta-feira, chegando a 13°C e a 25°C respectivamente.emitiu, ainda, alerta dede temperaturas para uma área do sudeste a nordeste de Minas Gerais, passando por Belo Horizonte.Segundo o alerta, há leve à saúde com declínio das temperaturas entre 3ºC e 5ºC. O aviso vale para as regiões metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Oeste, Sul/Sudoeste, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.