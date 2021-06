Pampulha, em BH, tem domingo lotado com reabertura de parques

Lagoa da Pampulha tem grande número de pessoas neste domingo (13/6) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Lagoa da Pampulha, andar de bicicleta, visitar o parque e aproveitar a paisagem. Um domingo normal em Belo Horizonte, exceto pela pandemia de COVID-19. A reportagem do Estado de Minas flagrou um grande número de pessoas na região e, muitas delas, desrespeitando o uso de máscaras e distanciamento social. Passear pela orla da, andar de bicicleta, visitar o parque e aproveitar a paisagem. Um domingo normal em, exceto pela pandemia de. A reportagem doflagrou um grande número de pessoas na região e, muitas delas, desrespeitando o uso de máscaras e distanciamento social.

O proprietário do Parque Guanabara tem motivo para comemorar. Desde o início da pandemia, o espaço ficou apenas 20 dias aberto. Na última quinta-feira (10/6), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou um decreto autorizando a reabertura dos parques de diversão e temáticos. No entanto, é necessário seguir os protocolos de segurança, como ter apenas 20% da capacidade total. Do lado de fora, uma enorme fila foi formada por pessoas que aguardavam por um momento de diversão.





Os parques puderam funcionar de 18 de fevereiro de 2021 a 23 de março, mas com o agravamento da pandemia, esta e demais atividades consideradas não essenciais foram suspensas.









Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela PBH na sexta-feira (11/6), a cidade registrou 48 mortes e 1.516 novos casos da COVID-19 em 24 horas. No total, a BH acumula 220.490 confirmados, 5.372 mortes e 7.254 em acompanhamento.





Segundo o levantamento, a taxa de transmissão do coronavírus por infectado voltou a subir. O índice saltou de 0,95 pra 0.96. Assim, a cada 100 casos de COVID-19 na capital, em média, mais 96 são registrados nos últimos sete dias. O chamado fator RT está na área controlada da escala de risco, abaixo de 1.





A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 sofreu uma queda após o aumento consecutivo de três dias. O índice saiu de 78,2% para 76,7%%. Assim, o indicador permanece na zona crítica da escala de risco, já que está acima dos 70 pontos porcentuais. Isso acontece desde 26 de fevereiro – 105 dias seguidos.