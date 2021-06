Procissão e missa marcam 15 anos da beatificação de Padre Eustáquio

Fiéis em missa de ação de graças com distanciamento na Catedral Cristo Rei (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Imagem do Beato Padre Eustáquio é levada da paróquia do seu bairro para o altar da catedral (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Érica participou da missa e procissão. Diz ter recebido graças pela fé em padre Eustáquio (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Umaem carreata da paróquia no Noroeste de Belo Horizonte até o canteiro de obras da, em Venda Nova, marcou com a fé dos católicos os 15 anos dedo, na manhã deste domingo (13/06).A celebração de Ação de Graças em intenção doque pode ser elevado a, começou após a chegada da, às 10h30, com o arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo à frente do altar."É um dia de muita alegria, dos 15 anos da beatificação naquela memorável celebração em 2006, no Mineirão, e hoje a missa de ação de graças pelado padre Eustáquio, que nos alegra e dá muita esperança de que nosso Senhor nos conceda a graça de poder o honrar, tornando-o um santo proclamado pela igreja", disse o padre Vinícius Maciel, pró-reitor do Santuário Diocesano da Saúde e da Paz da Igreja de Padre Eustáquio.Após a chegada dos carros que trouxeram imagens sagradas e de adoração, ostiveram espaços demarcados com distanciamento adequado ao evento em meio à pandemia do novo coronavírus.A fiel Érica Rodrigues de Souza, de 31 anos, compareceu à procissão, missa e conta que desde pequena éde padre Eustáquio. "Recebi muitas graças dele. Apesar de ainda não ter sido canonizado, é uma alegria estar aqui na catedral que é tão importante, com a comunidade reunida, neste instante de pandemia, pedir saúde para a comunidade, um sinal de nossa fé para a saúde e paz de todos", disse.