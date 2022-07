Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem volta a ser presencial

Arquidiocese foi o ponto inicial do povoamento do arraial, que viria, mais tarde, se chamar Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Após mais de dois anos, a tradicional festa de Nossa Senhora da Boa Viagem voltará a ser realizada no formato presencial, entre os dias 6 e 15 de agosto. A festa será patrocinada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).





O principal objetivo da festa da padroeira da capital mineira é reviver e celebrar a história da cultura de Belo Horizonte e todas as formas como ela se manifesta, por meio da culinária, da religiosidade, da tradição e da pluralidade.Outro motivo da celebração é relembrar a chegada de viajantes no adro da Igreja da Boa Viagem - marco zero da capital mineira -, onde se encontravam os tropeiros que fizeram do Curral Del Rey um povoado.

De acordo com a Paróquia da Boa Viagem, foi em volta de uma igreja do século XXVIII, construída por Francisco Homem, que os viajantes se reuniam. Após muitas trocas de ouro das minas, gado e suprimentos das fazendas, a futura Belo Horizonte começava a erguer sua história.

Confira a programação do evento:

XXXIV Caminhada com Maria;

Exposição de Carros Antigos;

Bênção dos Viajantes e de seus veículos (carros, motos, bicicletas etc);

Feira Gastronômica, com aula show e mais uma edição do tradicional Tropeiro da Padroeira;

Citytour Retrô, em jardineira dos anos 50 e visitação guiada à parte já restaurada do conjunto arquitetônico da Igreja Boa Viagem;

Concerto das Ave Marias, com o Coro Madrigale;

Shows em comemoração aos 50 anos do Clube da Esquina, com participação das 3 gerações deste vigoroso movimento da MPB, surgido em Minas Gerais, com as presenças confirmadas de Murilo Antunes, Tadeu Franco, Telo Borges, Ian Guedes e Julia Rajão.

Além disso, haverá uma procissão luminosa que sairá da Praça Rio Branco, centro da capital mineira, em direção à Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, onde será celebrada a missa campal, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte Dom Walmor, e assinado o Decreto de mudança da Região Episcopal Piedade para Região Episcopal da Boa Viagem.

Para mais detalhes da programação, basta acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de BH e da Paróquia Boa Viagem.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata