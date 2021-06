Manhã de terça (15/6) com geadas e temperatura abaixo de 2 °C no Sul de MG

A terça-feira (15/6) foi marcada por muitonode Minas, com os termômetros tendo registrado até 1°C , nesta. Já no outro 'extremo' do estado, ado ar permanece em 30% na Região Norte, onde as temperaturas seguem elevadas, na casa dos 30 °C.

O Sul de Minas lidera as menores temperaturas do estado praticamente durante todo o ano todo. Até agora, o dia 25 de maio, quando foi registrado 0,3 °C na região, é considerado o dia mais frio do ano de 2021.

O Inmet identificou também que há possibilidade de chuvas apenas para a Região Noroeste. Nas demais áreas, o céu fica claro a parcialmente nublado.





A capital amanheceu com céu claro, mas o frio permanece intenso (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A menor temperatura registrada no estado, ocorreu em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 0,9 °C durante a madrugada, de acordo com os dados da Rede de estação metereológica municipal. Segundo os meteorologistas, houve registro de geada até o início da manhã desta terça (15/6).A temperatura máxima será novamente em Montalvânia, no Norte de Minas, quando a umidade do ar não deverá passar dos 30% no período de maior aquecimento.Em Belo Horizonte, segundo o Inmet, a temperatura mínima foi registrada durante a madrugada na estação meteorológica Cercadinho, com 11,7 °C. A máxima está prevista para 26 °C. Não há previsão de chuvas na capital, com a umidade do ar devendo se manter estável em 40% no período da tarde.