MG e SP tem alerta de geada e temperatura mínima de 3ºC

Geada em Maria da Fé em julho de 2017 (foto: William Siqueira/Divulgação)



Vinte e duas cidades de Minas Gerais estão com aviso de perigo potencial para geada e outras cinco em São Paulo. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que prevê a ocorrência do fenômeno meteorológico a partir das 4h desta terça-feira (15/6) até as 8h.





A temperatura mínima deve ficar em 3ºC. De acordo com o Inmet, há "risco leve de perda de plantações" no Vale do Paraíba/Litoral Norte de São Paulo, Sul/Sudoeste Mineiro e Serra da Mantiqueira.





Confira as cidades em risco:





Minas Gerais

Cachoeira de Minas Careaçu Conceição das Pedras Conceição dos Ouros Consolação Cristina Delfim Moreira Gonçalves Itajubá Maria da Fé Natércia Paraisópolis Pedralva Piranguinho Piranguçu Pouso Alegre Santa Rita do Sapucaí Sapucaí-Mirim São José do Alegre São Sebastião da Bela Vista Wenceslau Braz Brazópolis

São Paulo

Campos do Jordão Guaratinguetá Pindamonhangaba Santo Antônio do Pinhal São Bento do Sapucaí





Em caso de problemas com o clima, contate a Defesa Civil pelo telefone 199.