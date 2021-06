Frio permanece em Minas nesta terça (15/6)

Frio em BH deve permanecer ao menos até quarta (16/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

permanece em Minas Gerais nesta terça-feira (15/6), informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A massa de ar que fez a temperatura despencar nos últimos dias continua atuando, inclusive com possibilidade de geada no início do dia em cidades do Sul do estado.





Emdistrito de Camanducaia, no Sul de Minas, a temperatura mínima pode chegar a 4°C. São João Del-Rei, Barbacena e Varginha também devem computar temperaturas abaixo dos 10 graus."Na faixa leste, a combinação entre umidade e baixas temperaturas favorece a formação de nevoeiros. No Noroeste, por outro lado, há possibilidade deem localidades isoladas, devido às condições na média atmosfera", informou o Inmet em boletim.Emo instituto prevê os termômetros marcando entre 11 e 15 graus. A menor temperatura deve acontece na estação de Cercadinho, no Bairro Buritis, Oeste da capital mineira – mesmo local que registrou, nesta segunda (14/6), o menor índice do ano em BH.



Quanto à temperatura máxima, o Inmet informa que ela pode bater 32°C em São Romão, na porção Norte do estado. Na capital, os termômetros marcam até 26 graus.



Os ventos vão variar entre as intensidades fraca e moderada em toda Minas Gerais nesta terça. Eles vão soprar nas direções Leste, Sudeste e Oeste, informa o Inmet.



Para o restante da semana, o Inmet prevê aumento das temperaturas a partir desta quarta (16/6). Nesta sexta (18/6), em BH, por exemplo, a mínima sobe para 13°C, o que ainda é baixo, mas superior ao estágio atual.