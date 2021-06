Fiscalização multa dois hotéis e interdita bares em Araxá

Em Araxá, funcionamento de piscinas de uso recreativo está proibido (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

No fim de semana do Dia dos Namorados, dois hotéis e dois bares foram multados descumprindo o atual decreto vigente em Araxá, no Alto Paranaíba. De sexta-feira até domingo, a cidade registrou 141 denúncias referentes à aglomerações e descumprimento de regras no combate à COVID-19.

Nos dois hotéis, pessoas foram flagradas na área das piscinas, descumprindo a determinação na qual %u200Bclubes sociais e cinemas deverão permanecer fechados.



Nestes casos, as piscinas foram interditadas e os proprietários multados em 50 Unidades Fiscais da Prefeitura de Araxá (UFPAs), equivalente à R$ 2.693,50.

De acordo com a coordenadora da equipe de fiscalização, Marcella Teodoro, a interdição das piscinas foi baseada no artigo 17 do Decreto Municipal 333, que permite o funcionamento de piscinas apenas de escolas de natação, mediante apresentação de protocolo de biossegurança previamente aprovado.

“No caso de piscinas de uso público, como de hotéis e condomínios, essas devem ter uma faixa de isolamento”, enfatiza.

Na fiscalização dos bares, um deles funcionava fora do horário estabelecido, que é até às 20h. Já o outro, liberou o consumo de bebidas alcoólicas no local, o que não é permitido. Ambos foram interditados por 15 dias e também multados em 50 UFPAs.

Fiscalização ostensiva

Nos últimos sete dias, a equipe de fiscalização atendeu 236 denúncias recebidas por meio do call center criado para registro de ocorrências relacionadas à COVID-19 no município.

Bares foram interditados por 15 dias e multados em R$ 2.693,50 (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Após receberem as denúncias, os agentes da central realizam uma triagem antes de designarem a ida da fiscalização ao local. Porém, em 30% das vezes as notificações não procedem.

“São casos de perturbação de sossego, em que famílias extrapolam no som, mas que não configura aglomeração, uma vez que trata-se de reunião com menos de nove pessoas entre os próprios moradores da casa”, explica a coordenadora Marcella Teodoro.

Outro caso que chamou a atenção foi de uma pessoa positiva para coronavírus que estava circulando livremente na cidade. Por isso, a equipe a acompanhou até sua residência e a Secretaria de Saúde foi notificada.



“O mais difícil é a conscientização das pessoas. Porque de nada adianta nosso trabalho de fiscalizar se as pessoas não têm consciência”, lamenta Marcella.

Esta semana, a equipe de Fiscalização das Normas de Prevenção ao Coronavírus dará continuidade ao trabalho de inspeção em hotéis da cidade. O trabalho verificará medidas de biossegurança como distanciamento de mesas, isolamento das piscinas (caso tenha) e ocupação de 50% da lotação desses estabelecimentos.