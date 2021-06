Inverno começa na próxima segunda (21/6), com previsão de poucas chuvas

Vista de plantação congelada em Maria da Fé, no Sul de Minas, no inicio da manhã desta sexta (18/6) (foto: William Siqueira/Divulgação ) inverno começa na próxima segunda-feira (21/6) e a previsão é de poucas chuvas durante a estação, com madrugadas mais frias, e elevação na temperatura durante o dia. Nesta sexta-feira (18/6), o céu deve ficar claro a parcialmente nublado em todo o estado, e no Sul de Minas, na Região Serrana, o início da manhã foi de geadas.



09:16 - 15/06/2021 Manhã de terça (15/6) com geadas e temperatura abaixo de 2 °C no Sul de MG umidade, o que pode contribuir para uma piora do ar e aumento da propagação de incêndios nas matas. “É importante lembrar que nesta estação, a temperatura sofre uma grande variação, com madrugadas muito frias, dias mais quentes e o período da noite esfriando novamente”, ressalta a meteorologista. começa na próxima segunda-feira (21/6) e a previsão é de poucasdurante a estaçãocom madrugadas mais frias, e elevação na temperatura durante o dia. Nesta sexta-feira (18/6), o céu deve ficar claro a parcialmente nublado em todo o estado, e node Minas, na Região Serrana, o início da manhã foi deSegundo a meteorologista Anete Fernandes, o inverno neste ano será de pequena possibilidade de chuvas, diminuição na porcentagem da, o que pode contribuir para uma piora do ar e aumento da propagação de incêndios nas matas. “É importante lembrar que nesta estação, a temperatura sofre uma grande variação, com madrugadas muito frias, dias mais quentes e o período da noite esfriando novamente”, ressalta a meteorologista.





Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) umidade do ar se eleve e melhore em pequena quantidade a qualidade de respiração. Além disso, os termômetros marcaram a mínima da capital na estação meteorológica da Pampulha, com 12 °C na madrugada, e a máxima não deve passar dos 25 °C nesta sexta (18/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o fim de semana pode ocorrer um aumento de nebulosidade em Belo Horizonte, o que fará com que ado ar se eleve e melhore em pequena quantidade a qualidade de respiração. Além disso, os termômetros marcaram a mínima da capital na estação meteorológica da Pampulha, com 12 °C na madrugada, e anão deve passar dos 25 °C nesta sexta (18/6).





Já na Região Sul, nas áreas serranas, o dia amanheceu com geadas, e as menores temperaturas foram registradas nos municípios de Monte Verde com 2,4 °C e Maria da Fé com 1 °C abaixo de zero.





Porém, na faixa leste, a manhã será de névoa úmida e céu nublado. Nas Regiões Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Central, Metropolitana e Oeste, que possuem as maiores temperaturas de Minas, as primeiras horas do dia foram de névoa seca.





A temperatura máxima do estado permanece estável em Montalvânia, na Região do Extremo Norte de Minas, e pode chegar aos 34 °C até o final do dia.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra