Kalil prorroga estado de calamidade pública pela COVID-19 em BH

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), prorrogou novamente o estado de calamidade pública por causa da pandemia da COVID-19. Essa é a segunda vez que a condição é prorrogada desde o ano passado.

Entre as justificativas, o prefeito cita que a disseminação do coronavírus permanece caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia. Ele também cita a vacinação na capital.

“Apesar do avanço na vacinação, grande parcela da população adulta não está imunizada, subsistindo a necessidade de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento estabelecidas com base nos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial”, explica o decreto.

Na decorrência da calamidade pública, segundo a Lei Federal Complementar 101, são suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos da legislação que tratam sobre ultrapassar os limites de despesas com pessoal, ultrapassar o limite de endividamento público e a necessidade de enquadramentos para dirimir tais encargos. Quando aceito, o município é dispensado de atingir os resultados fiscais e a limitação de empenho prevista pelas metas fiscais.



Números

Segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quarta-feira (23/6), Belo Horizonte já registrou 5.647 mortes pela COVID-19, sendo 547 somente em junho. São 232.048 casos da doença desde março do ano passado: 6.856 em acompanhamento e 219.545 recuperados, além dos óbitos.

