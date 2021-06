Lote de doses entregue a BH está dentro do 'acordado' entre Kalil e Zema

--> --> --> -->

Vacinação lenta em BH pode ''evoluir marchas'' a partir desta quinta-feira (24/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 04/06/2021)

Belo Horizonte recebeu, nesta quarta-feira (23/6), 113.854 vacinas contra a COVID-19. O repasse do Governo de Minas representa exatamente 13% do carregamento de 862 mil doses recebidas pelo estado nessa segunda (21/6). Esse é o porcentual da população mineira que vive na capital.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o prefeito Alexandre(PSD) afirmou que combinou com o governador Romeu Zema (Novo) o repasse de exatamente 13% para BH em cada remessa recebida pelo estado.

"Assunto superado. Eu conversei com o Fábio (Baccheretti), secretário de Saúde do Estado. O Fábio entrou em contato com o Jackson (Machado Pinto), o nosso secretário (de Saúde). Eu conversei com o governador (Romeu Zema, do Novo). Parece que está tudo combinado. Está apaziguado", disse Kalil.

Com esse carregamento, BH deve vacinar 63 mil pessoas entre 53 e 55 anos. Parte desse estoque também será reservado para aplicação de segundas doses. A imunização começa nesta quinta (veja as regras aqui).

BH vacinou 50,4% do seu público-alvo com a primeira injeção até o momento. Por outro lado, 19% desse contingente completou o esquema vacinal.

A capital chegou à marca de 1.026.140 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quarta-feira. Outras 417.177 pessoas receberam a segunda.





