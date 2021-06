BH: pessoas de 51 anos serão vacinadas nesta terça-feira (29/6)

Vacinação no Centro de Sáude Sagrada Família, nesta segunda-feira (28/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Dia 29: pessoas de 51 anos, completos até 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;





Dia 30: pessoas de 50 anos, completos até 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Alívio

A Prefeitura de(PBH) convoca pessoas depara serem vacinadas contra anesta terça-feira (29/6). Serão imunizadas pessoas com a idade completa até 30 de junho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.Para aé preciso seguir as seguintes orientações: ser cidadão residente de Belo Horizonte; apresentar documento de identificação com foto; não ter recebido vacina contra a COVID-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias e não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.O horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos deOs locais de vacinação estão disponibilizados no portal da Prefeitura."A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informou.Após a retomada da campanha para o público geral na semana passada, nesta segunda-feira (28/6) foi a vez das pessoas de 52 anos comparecerem aos postos fixos e de drive-thru para receberem a primeira dose do imunizante. José Luiz da Silva, de 52 anos, foi um dos vacinados no Centro de Saúde Sagrada Família, na Região Centro-Sul da capital.Para ele, a imunização significa garantia de que estará protegido contra o novo, principalmente durante o trabalho.“É difícil para quem precisa sair para trabalhar e resolver outras coisas na rua. Mas graças a Deus esta pandemia está passando. Espero que em breve a gente volte à vida normal”, disse o construtor de obras.(Com informações da estagiaria Nathalia Galvini)

