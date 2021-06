PBH abre agendamento on-line para cirurgia de castração animal

(foto: Pixabay/ Reprodução)

Barreiro

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro (CECG-B). Avenida Antônio Praça Piedade, 68 – Bonsucesso

Telefone: 3246-2044

Norte

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Rua Edna Quintel, 173 - São Bernardo

Telefone: 3277-7411/ 3277-7413/ 3277-7414





Oeste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste (CECG-O). Rua Alexandre Siqueira, 375 - Salgado Filho.

Telefone: 3277-7576





Noroeste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste (CECG-NO). Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33 - Caiçara.

Telefone: 3277-8448





Leste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Leste (CECG-L). Rua Antônio Olinto, 969 - Esplanada.

Telefone: 3277-9052









Belo Horizonte mudou a forma dede cirurgias de castração dee a partir desta segunda-feira (28/6). A marcação poderá ser feita pelo Portal de Serviços da Prefeitura, acessível peloou smartphone.O novo serviço dará mais agilidade às marcações e mais, facilitando o acesso dos cidadãos. O serviço de esterilização animal é oferecidopara os residentes do município.Para agendar a cirurgia é necessário que o munícipe possua um e-mail válido, pois todas as informações sobre o procedimento (dia, horário, local e orientações para a castração) serão enviadas para o endereço eletrônico. É permitido cancelar o agendamento da castração até 48 horas antes do dia programado, caso ocorra algum imprevisto.As alterações dos dados do animal também são permitidas 48 horas antes. Essa mudança poderá acarretar troca da data do agendamento, caso não exista mais vagas para o perfil do novo animal cadastrado.De acordo com a administração municipal, para realizar a castração, o animal deve ter idade entre 4 meses e 8 anos. No caso de filhotes de gatos, estes devem pesar mais de 1,5kg. A marcação presencial nas unidades está suspensa devido à pandemia.Antes da realização do procedimento, os animais passam por avaliação médica veterinária a fim de identificar algum problema de saúde que impeça a realização da cirurgia naquele momento. Também é possível realizar o agendamento pelo telefone."O ideal é que a pessoa evite ir acompanhada no dia do procedimento do animal. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades", informou a PBH.