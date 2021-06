Bombeiros resgatam cão em montanha, a quase 40 metros de altura

Bombeiros usaram técnicas de rapel para chegar até o local onde o cão ficou preso (foto: CBMMG)

Depois de três dias, soldados do Corpo de Bombeiros Militar, do Posto Avançado de Mariana, resgataram nesta quarta-feira (16/6) um cão que estava desaparecido. O animal foi encontrado em meio a rochas, numa montanha, num local de difícil acesso, no distrito de Águas Claras.

Um criador de cães deprocurou os bombeiros, na manhã de segunda-feira (14/6), informando que tinha dado falta de dois de seus sete animais. Segundo ele, seus cães estão acostumados a caçar naquela região, mas haviam desaparecido.

Depois de três dias de buscas, um dos animais, Tufão, foi localizado, encurralado na rocha. A busca contou com a participação da Guarda Municipal de Mariana. Com a ajuda de um drone, a equipe localizou o animal.

Para o resgate do cão, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura, pois ele estava confinado no interior de uma fenda de aproximadamente 37m de altura, num espaço de 2m por 1,5m.

Enquanto uma equipe trabalhava com o rapel a 45m de altura, outra utilizava um drone, que servia para para orientar o deslocamento dos militares e o comportamento do animal para antecipar sinais de agitação que pudessem interferir no salvamento.

Quando os bombeiros chegaram, o animal se mostrava cansado, desidratado e faminto. Depois de dar água ao cão, a equipe de resgate o levaram para baixo da montanha e o devolveram ao dono. O segundo animal retornou sozinho para casa.