COVID-19: 142 bombeiros militares recusaram vacina em Minas, diz comandante

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva, informou nesta segunda-feira (28/6) que 142 bombeiros militares optaram pela recusa da vacina contra a COVID-19 no estado. Outros 152 ainda não tomaram por outros motivos que ainda são apurados pela corporação.

A declaração foi feita durante audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o coronel Estevo, o número de não-vacinados representa 5% da oferta de imunizantes à instituição. Outros 58% tomaram a primeira dose e 35% se imunizaram com a segunda aplicação.



“Cento e cinquenta e dois ainda carecem de. Pode ser recusa, problema de saúde, alguma questão de afastamento, motivos que ainda estamos acompanhando. Já 142 recusaram. Temos identificado e temos trabalho com cada um dos comandantes”, informou o comandante-geral.

Segundo o bombeiro, os militares que ainda não garantiram a segunda dose aguardam o período maior estipulado pela AstraZeneca. “Adiantamos bem a vacinação, temos cuidado dos bombeiros militares. Vários se vacinaram com CoronaVac e os outros que não concluíram a imunização se deve pelo período de vacinação mesmo”, explicou.

O comandante-geral ainda divulgou os números de vítimas da COVID-19 na corporação. Foram cinco militares da ativa e outros 11 da reserva que morreram em decorrência da doença. Ao todo, foram 1.633 casos suspeitos e 1.249 confirmados.

Ações na pandemia

“O monitoramento é constante e, ao identificar sintomas, os militares são imediatamente isolados e testados”, disse, ressaltando as ações de implantação de atos normativos relacionados à COVID-19, como o protocolos de desinfecção, utilização de equipamentos de proteção individual e suporte à Secretaria de Estado de Saúde. “Nossa função é proteger nosso bombeiro militar”, afirmou.

O coronel Estevo ressaltou o trabalho da corporação no transporte de vacinas. “Estamos fazendo um trabalho extremamente importante de transporte dessas vacinas, estamos trabalhando de forma intensa”, observou.

A distribuição de macas bolha também foi destacada pelo comandante. As macas bolha permitem o transporte em que a vítima é isolada e recebe fluxo de ar que passa por um filtro, impedindo também que os socorristas tenham contato com o ar contaminado. No ano passado, o Estado de Minas mostrou como funciona esta tecnologia.





Polícia Civil

A vacinação contra a COVID-19 foi recusada por 170 policiais civis em Minas Gerais . O número também foi divulgado pelo chefe da Polícia Civil,, durante audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Polícia Militar

Em Minas, profissionais das forças de segurança começaram a se vacinar em abril, antes mesmo de professores, motoristas ou garis.

Apesar disso, – como o EM mostrou no último dia 16 – a vacina contra a COVID-19, principal bloqueio para a disseminação do novo coronavírus, foi recusada por 300 policiais militares no estado.

A reunião

A reunião, que começou às 14h, no Auditório José Alencar, faz parte do Assembleia Fiscaliza, que ocorre semestralmente. O tema é a segurança pública, com direcionamento da Comissão de Segurança Pública da ALMG. As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos também foram convidadas.





O objetivo é prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Desta vez, o destaque é para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e a mitigação de seus impactos.





Segurança pública em foco

Confira a programação da participação do Assembleia Fiscaliza desta segunda-feira (28/6):

